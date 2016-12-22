Умер актер и режиссер Владимир Поглазов

На 74-м году жизни умер актер, режиссер и профессор театрального института имени Бориса Щукина Владимир Поглазов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил актер и пародист Александр Олешко.

«Владимир Петрович Поглазов... ушел. Весь день в слезах...Утром прощание с Михаилом Михайловичем Державиным и вот вечером такие вот вести», — написал Олешко.

https://www.instagram.com/p/Bd-rnVijf0w/?hl=ru&taken-by=oleshkoaleksandr

Информацию о смерти Поглазова также подтвердила РБК секретарь ректора Театрального института имени Щукина Наталья Волкова.

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек узнала о смерти Владимира Поглазова «вечером 15 января в театре». Подробностей РБК она не сообщила.

Студент театрального института им. Щукина Сергей Игнашев сообщил РБК, что Поглазов недавно перенес операцию на сердце. «У Владимира Петровича была операция на сердце и даже вроде [прошла] удачно, но что-то случилось, сосуды слабые оказались», — рассказал он РБК. По словам Игнашева, об операции Поглазова он узнал от замдекана режиссерского факультета театрального института им. Бориса Щукина Ольги Диденко.

Владимир Поглазов родился 8 января 1945 года. В 1971 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Ю.В. Катина-Ярцева). После этого более 20 лет проработал в Московском театре «Современник» как артист и режиссер. В театральном институте имени Бориса Щукина работает с 1974 года.

Поглазов выступил режиссером фильма-спектакля «Дороже жемчуга и злата» (1984). Как актер снимался в фильмах и сериалах — «Сёмин. Возмездие», «Смерть в пенсне, или Наш Чехов» — с Юрием Стояновым, «Бумеранг из прошлого», «Срочно в номер», «Вишневый сад» (1993 года) и др.