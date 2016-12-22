На Камчатке рядом с логовом росомахи нашли вмерзший в грунт труп

Тело неизвестного мужчины обнаружено у подножья вулкана Козельский в Камчатском крае. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Камчатскому краю.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, сотрудники СКР извлекли тело мужчины из промерзшего грунта и доставили в краевое бюро судебно-медицинской экспертизы. Медэкспертам предстоит выяснить причину смерти мужчины, также проводятся мероприятия по установлению личности погибшего.
По данным агентства «Камчатка-информ», 15 января в полицию города Петропавловск-Камчатский позвонил лыжник и сообщил о найденном теле. По информации агентства «Кам24», труп мужчины сильно вмерз в лед и был поврежден животными, рядом с трупом находилось логово росомахи. Для извлечения тела прибыли специалисты с бурами. В следственных органах не исключают, что найденный человек мог быть один из пропавших без вести осенью 2017 года людей.