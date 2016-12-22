В США арестовали удерживавших 13 своих детей на цепи супружескую пару

Сотрудники правоохранительных органов американского города Перрис взяли под стражу супружескую пару, которая насильно удерживала 13 своих детей в заточении. Им не давали выходить на улицу, не кормили и держали в темноте

Журналисты возле дома семьи Турпин. 16 января 2017 года (Фото: Mike Blake / Reuters)

Полицейские города Перрис в штате Калифорния арестовали 57-летнего Дэвида Аллена Турпина и 49-летнюю Луизу Анну Турпин, которые, по данным властей, насильно удерживали в заточении 13 своих детей, некоторых из них заковывали в цепи. Об этом говорится в сообщении на сайте управления шерифа округа Риверсайд.

В сообщении указывается, что утром 14 января в участок позвонила 17-летняя девушка, которая сообщила, что ее родители держат в заточении 12 ее братьев и сестер внутри дома на Мьюир-Вудс-роуд. После этого сотрудники полиции отправились по указанному адресу и обнаружили связанных детей, которых содержали в темноте и в условиях антисанитарии.

Супруги Турпин не смогли «логически объяснить» сотрудникам правоохранительных органов, почему их дети находятся в таком состоянии. По данным полиции, пятеро детей являются несовершеннолетними, еще семеро — в возрасте от 18 до 29 лет, все они находятся в истощенном состоянии. Все они были госпитализированы. В настоящий момент супруги помещены под стражу, им предъявили обвинения в пытках и действиях, которые подвергали опасности жизнь детей. Каждому из супругов Турпин установили залог в $9 млн.