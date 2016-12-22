Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А на Украине

Роспотребнадзор выпустил предупреждение о вспышке вирусного гепатита А в Николаевской области Украины. По данным на 5 января 2018 года, гепатитом заболели 47 человек, из них 38 были госпитализированы, включая шестерых детей. При этом в двух случаях заболеваний отмечено тяжелое течение инфекции.
В настоящий момент в Николаевской области продолжается эпидемиологическое расследование, также исследуется питьевая вода. В связи со вспышкой гепатита А Роспотребнадзор усилил контроль в пунктах пропуска на российско-украинской границе и «просит граждан учитывать информацию об ухудшении эпидемиологической ситуации при планировании поездок».
Всего, по данным министерства здравоохранения Украины, за 11 месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 29 вспышек гепатита А. В большинстве случаев вспышки были зафиксированы в местах, где нарушались противоэпидемические требования, а также не соблюдалась личная гигиена.