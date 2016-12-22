Пять человек пострадали при взрыве и обрушении дома в Бельгии

По меньшей мере пять человек пострадали при взрыве в жилом доме в бельгийском Антверпене, после взрыва дом частично обрушился. Об этом сообщает телеканал RTBF.
Инцидент произошел в ночь на 16 января на площади Паарденмаркт. Полиция не рассматривает происшествие как теракт, по предварительным данным, в здании произошел взрыв бытового газа. Спасатели извлеки из-под завалов четверых человек, еще с тремя установлена связь. Кроме того, трое людей считаются пропавшими без вести. На месте происшествия работают сотрудники аварийных служб, полиция и медики, а также кинологи с собаками.
Взрыв также повредил три соседних здания, в которых расположены ресторан, студенческое общежитие и апартаменты. В настоящий момент площадь перекрыта полицией.
Позднее стало известно, что спасатели успешно извлекли из-под завалов трех человек, с которыми ранее была установлена связь. Об этом говорится в сообщении службы пожарной охраны Антверпена в Twitter.
По последним данным, в результате взрыва и обрушения дома пострадали 14 человек. Из них один находится в критическом состоянии, еще пятеро тяжело ранены, остальные восемь человек получили небольшие травмы.