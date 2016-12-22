СМИ узнали об уходе в отставку премьер-министра Румынии

Премьер-министр Румынии Михай Тудосе ушел в отставку после того, как исполком правящей Социал-демократической партии (PSD) большинством голосов лишил его политической поддержки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из членов партии.

По словам чиновника, временно исполняющим обязанности главы правительства будет назначен заместитель Тудосе Пол Станеску.

С февраля по июнь 2017 года Тудосе занимал пост министра экономики, торговли и деловой среды Румынии. В конце июня власти Румынии проголосовали за отстранение действующего премьер-министра республики Сорина Гриндяну от должности. По информации Financial Times, Гриндяну был отправлен в отставку в рамках кампании по борьбе с коррупцией. После этого Тудосе занял кресло главы правительства. Гриндяну был премьер-министром Румынии с января 2017 года.