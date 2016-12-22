На Украине прошли испытания модернизированного ЗРК «Печора»

Украинская компания «Радионикс» и государственное конструкторское бюро «Луч» провели пуски ракет с модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-125М «Печора». Об этом говорится в сообщении «Луча» в Facebook.

В испытаниях использовалась ракета 5В27Д-М2 с установленной активной радиолокационной головкой самонаведения. «На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М», — отмечается в сообщении. Ракета может преодолеть 40 км, а максимальная высота зоны поражения составляет 25 км.

Зенитно-ракетный комплекс С-125 был принят на вооружение еще в 1961 году, модернизация С-125М была создана в 1970 году. В России ЗРК был снят с вооружения в 1990-х годах.