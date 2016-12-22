Глава МИД Венгрии рассказал о новых языковых ограничениях на Украине

​Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Украине готовятся новые ограничения в использовании языков нацменьшинств. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте венгерского МИДа.



«Вместо того чтобы смягчать конфликты, Украина делает дальнейшие шаги, чтобы ограничить использование языка и гражданства. Например, на Украине станет обязательным показ на дисплее украинского перевода диалогов во время театральных постановок. Также венгерские газеты должны будут выходить на двух языках», — сказал Сийярто.

Он добавил, что власти Венгрии будут выступать против подобных мер «с тем же упорством», что и против украинского закона «Об образовании».

На Украине в сентябре 2017 года вступил в силу закон об образовании, который разрешает школам вести уроки на языках национальных меньшинство только до пятого класса. После этого все занятия должны проводиться на украинском. В 2020 году на украинский язык полностью перейдет и начальная школа.

Закон раскритиковали власти ряда стран, в том числе Венгрии, Румынии, Болгарии и России. В начале декабря 2017 года консультативный орган Совета Европы по конституционному праву — Венецианская комиссия — признала, что украинский закон об образовании «порождает проблемы дискриминации» национальных меньшинств. Комиссия призвала власти страны внести поправки в закон.

В Венгрии заявили, что закон противоречит обязательствам Киева, которые он взял перед ОБСЕ. В Будапеште отметили, что таким образом Украина ограничивает представителей венгерской общины в праве учиться на родном языке.

В октябре 2017 года сообщалось, что в украинском городе Хмельницком в театре им. Старицкого запретили показывать спектакль «Анна Каренина» на русском языке. Также был отменен спектакль «Лесная песня» в Академический театр драмы и комедии в городе Днепре из-за того, что он был поставлен не на украинском.