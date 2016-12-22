В МЖД назвали причину эвакуации пассажиров электрички Москва — Петушки

Пассажиров электрички Москва — Петушки Горьковского направления эвакуировали из-за частичного повреждения провода на втором главном пути в сторону Московской области. Об этом говорится в сообщении Московской железной дороги (МЖД), поступившем в РБК.



Отмечается, что информация о том, что в электропоезде произошло возгорание, не соответствует действительности. Повреждение провода произошло на участке Москва — Реутово.

Восстановительные работы были завершены в 18:27 мск. «После того как с перегона уберут два оставшихся поезда, по второму главному пути будет возобновлено движение поездов. В настоящее время один из пригородных поездов буксируют в Москву, другой — на станцию Кусково», — отмечается в сообщении МЖД.

В понедельник, 15 января, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что около станции Кусково из электрички были эвакуированы 1 тыс. человек из-за возгорания в вагоне электрички. Пассажиры были выведены из состава до прибытия поезда на платформу. В связи с инцидентом были остановлены четыре поезда, сообщили в РЖД. В график движения были внесены «точечные корректировки». ​