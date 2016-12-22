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Пострадавшие от полицейского насилия пожаловались в ЕСПЧ на компенсацию
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Пострадавшие от полицейского насилия пожаловались в ЕСПЧ на компенсацию
Общество, 07:01
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Пострадавшие от полицейского насилия пожаловались в ЕСПЧ на компенсацию
Избитые участковым после наезда автомобиля жители Чувашии пожаловались в Европейский суд по правам человека на неадекватную компенсацию. Новочебоксарский городской суд взыскал в их пользу 40 тыс. руб.
Штаб-квартира ЕСПЧ в Страсбурге (Фото: Winfried Rothermel / DPA / ТАСС)

Двое избитых участковым жителей Чувашии направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод (копии жалоб есть в распоряжении РБК).

Юрист пострадавших Алексей Глухов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права», сообщил РБК, что речь идет о ст. 3 (запрет пыток) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты). По мнению пострадавших, российские власти не выполнили обязательства по выплате адекватной денежной компенсации за полицейское насилие.

8 сентября 2016 года неизвестный автомобиль совершил наезд на 26-летнего жителя Новочебоксарска (Чувашия) и его 22-летнего друга. Они позвонили в полицию, и спустя время им предложили подъехать на автозаправочную станцию, чтобы опознать автомобиль. На заправке участковый ОМВД по городу Новочебоксарск Александр Семенов в ходе разговора избил обоих мужчин, говорится в жалобе в ЕСПЧ.

26-летнему потерпевшему полицейский ударил ногой по спине, а 22-летнего ударил рукой по животу, следует из материалов жалоб в ЕСПЧ. Оба были закованы в наручники, позднее медики диагностировали кровоподтеки и ссадины. Случай наезда впоследствии не расследовался, уточняет юрист потерпевших.

Вскоре в Сети появилось снятое прохожим видео избиения, которое вызвало резонанс. В итоге Семенов полностью признал свою вину, его уволили и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Расследование уголовного дела провели в «рекордные» 18 дней, отмечает Глухов.

После вступления приговора в силу потерпевшие подготовили иски о компенсации морального вреда в размере 762 тыс. руб. на двоих, но Новочебоксарский городской суд взыскал с МВД 40 тыс. руб. (по 20 тыс. руб. в пользу каждого потерпевшего). При этом в решении не было ни одного упоминания о практике ЕСПЧ и подтверждения, что заявители стали жертвами нарушения ст. 3 конвенции.

«В соответствии с разъяснениями Верховного суда и ЕСПЧ размеры компенсации не могут быть в разы меньше тех, которые установлены Европейским судом, когда жертвы получают в несколько десятков раз больше. Наши же судьи привыкли такие вещи рассматривать как драку с алкоголиком, но здесь участвует представитель власти, использующий наручники и дубинки и отпор которому чреват статьей УК», — заявил юрист.

В декабре 2017 года ЕСПЧ присудил €104,3 тыс. компенсации жертвам пыток в полиции Марий Эл, Чувашии, Москвы, Нижегородской и Псковской областей. Заявители посчитали, что власти нарушили в отношении них статьи Европейской конвенции прав человека и основных свобод, где, в частности, идет речь о праве не подвергаться пыткам.

Автор: Дмитрий Окрест.
Теги: ЕСПЧ , полицейское насилие , денежная компенсация
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