В «Газпроме» объяснили затраты на подходы к «Северному потоку»

Проект строительства газопровода «Северный поток-2» из России в Германию через Балтийское море не включает инвестиции в объекты Единой системы газоснабжения России. Об этом говорится в комментарии управления информации «Газпрома», полученном РБК.

«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ на северо-западе страны предназначено для обеспечения дополнительных поставок газа потребителям этого региона и на экспорт. В частности, для подачи газа в «Северный поток-2», — говорится в тексте сообщения.

Представитель «Газпрома» отказался уточнить, какая часть из 479 млрд руб., выделенных на развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона (участок Грязовец — КС Славянская), пойдет на расширение подходов к «Северному потоку-2».

Ранее 15 января «Коммерсантъ» сообщил, что «Газпром» впервые официально раскрыл, во сколько обойдется строительство газопровода от Грязовца до будущей компрессорной станции «Славянская», начальной точки «Северного потока-2». Это 479 млрд руб. в ценах на начало 2015 года. Таким образом, подходы к газопроводу обойдутся минимум в ту же сумму, что и сам проект, — около €8 млрд.