Поезд сошел с рельсов в метро Вашингтона

В Вашингтоне в метро поезд, в котором ехали 60 человек, сошел с рельсов на красной ветке. Об этом сообщается в Twitter транспортного управления столицы США. Как отмечается в сообщении, инцидент произошел за пределами станции Farragut North. Все пассажиры были эвакуированы из состава. Никто не пострадал.



Очевидцы рассказали телеканалу NBC, что поезд сильно трясло, а потом они услышали хлопок. Представитель метро отметил, что поезд был новым. Причины инцидента устанавливаются, рассказал собеседник телеканала. Он отметил, что эвакуируемые пассажиры прошли 182 м по туннелю метро, а затем их вывели на поверхность. Представитель метрополитена подчеркнул, что путь для них был хорошо освещен.

В середине декабря 2017 года шесть человек погибли при сходе с рельсов скоростного поезда национальной железнодорожной корпорации Amtrak №501 возле города Дюпон в штате Вашингтон. В результате аварии два вагона рухнули с железнодорожного моста на шоссе и повредили несколько автомобилей.