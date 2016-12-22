В Афганистане задержали одного из лидеров талибов с 500 кг взрывчатки

В Афганистане полиция задержала одного из лидеров террористической группировки «Талибан» (запрещена в России) Салеха Мухаммада, известного как Мавлави-Шах, при попытке перевезти 500 кг взрывчатки. Об этом сообщил представитель местной полиции, передает Ariana News.



По его словам, Мухаммад вместе с тремя членами «Талибана» были задержаны в провинции Саманган на севере Афганистана. Полицейские задержали их в уезде Дараи Суф, когда они пытались перевезти взрывчатку в город Айбак.



В правоохранительных органах заявили, что боевики планировали совершить теракты с помощью этой взрывчатки. По словам представителя полиции, Мухаммад участвовал в боестолкновениях с сотрудниками сил безопасности в Самангане, а также на территории населенных пунктов Данди-Гури и Чашмаи-Шер в провинции Баглан на северо-востоке страны.