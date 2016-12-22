Производителя «Чупа-чупс» оштрафовали за сброс сточных вод в Подмосковье

Министерство экологии и природопользования Подмосковья оштрафовало за незаконный сброс сточных вод производителя конфет «Ментос» и «Чупа-чупс» — ООО «Перфетти Ван Мелле». За аналогичное нарушение оштрафовано АО «Санаторий «Истра», сообщает пресс-служба министерства.

О нарушениях водоохранного законодательства Минэкологии сообщили в Истринской городской прокуратуре.

Прокурорская проверка выявила, что санаторий сбрасывает сточные воды в реку Малую Истру, заявил глава Минэкологии и природопользования Московской области Александр Коган. «Перфетти Ван Мелле», которая эксплуатирует очистные сооружения в деревне Лешково, сбрасывает сточные воды в ручей без названия — приток реки Истры. Оба общества не имеют разрешения пользоваться водными объектами.

«Интерфаксу» в пресс-службе ведомства сообщили, что нарушителей оштрафовали на 50 тыс. руб. каждого.

«Перфетти Ван Мелле» производит конфеты Chupa Chups, Mentos, Fruittella, Meller и Sula. В России компания имеет два офиса — в подмосковной деревне Лешково и в Санкт-Петербурге.