Жириновский предложил повысить пенсии работающим пенсионерам на 1600 руб.

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Владимир Жириновский и его однопартиец, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов внесли в Государственную думу законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ в понедельник, 15 января, был размещен в базе Думы.

Восстановить выплаты пенсий работающим пенсионерам Жириновский предлагает с 1 июля 2018 года. «Увеличение среднего размера страховой пенсии работающих пенсионеров с 1 июля 2018 года составит 1 608,66 руб.», — сказано в законопроекте. Всего же, по подсчетам авторов, на это необходимо выделить из бюджета дополнительно 87,07 млрд руб.

Авторы законопроекта, ссылаясь на данные Росстата, отмечают, что по состоянию на 1 января 2016 года в России насчитывались более 15,2 млн работающих пенсионеров. При этом отмечается, что в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета приводится информация о резком сокращении числа работающих пенсионеров за первый квартал 2016 года до 9,6 млн человек. «Вследствие этого не удалось добиться реальной экономии на отказе от индексаций выплат работающим пенсионерам, более того, пришлось дополнительно выделить на межбюджетный трансферт по обязательному пенсионному страхованию еще 40,6 млрд руб. Важно отметить, что только часть пенсионеров действительно прекратила трудовые отношения, большая же часть перешла на получение серой зарплаты», — считают депутаты.

В 2016 году по инициативе правительства пенсии работающим пенсионерам не проиндексировали. Решение обосновывалось экономическими сложностями и соответственно нарастающим дефицитом бюджета. Тогда в правительстве заявляли, что мера временная — до 2019 года.

При этом в Думе неоднократно выступали с инициативами вернуть пенсии работающим пенсионерам. Так, в конце позапрошлого года с таким предложением выступили сразу два комитета нижней палаты. Депутаты рекомендовали правительству рассмотреть возможность повысить пенсии на величину инфляции, как это предусмотрено для неработающих пенсионеров.