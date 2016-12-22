Участник драки на ножах в школе в Перми состоял на учете в психдиспансере

Один из зачинщиков драки на ножах в пермской школе №127, в которой, по последним данным, пострадали 15 человек, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД.

«Подозреваемые задержаны сотрудниками Росгвардии при тесном взаимодействии с полицейскими, пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере», — сообщили в полиции.

В правоохранительных органах подтвердили, что один из подростков, начавших драку, — школьник, а второй — бывший ученик школы.

Зачинщиками драки на ножах в пермской школе №127 стали два подростка, которых попытались остановить учителя и другие школьники. По данным регионального минздрава, в конфликте пострадали 15 человек — 14 детей и одна учительница. Трое из них, включая преподавателя, госпитализированы. Источник РБК в МВД сообщал, что пострадали шесть человек 2007 года рождения, три человека 2006 года рождения. Из них один мальчик 2007 года рождения доставлен в реанимацию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). На место инцидента выехали глава города Дмитрий Самойлов и губернатор края Максим Решетников.