В Перми усилят меры безопасности в школах после драки подростков с ножами

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить меры безопасности в школах города после драки с ножами в одном из учебных заведений. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации.

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В настоящее время Самойлов находится на месте происшествия в средней школе №127, где при драке подростков с ножами пострадали 15 человек. «Глава Перми Дмитрий Самойлов на месте координирует работу всех служб. Он поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой усилить меры безопасности во всех школах Перми», — говорится в сообщении.

Оперативный штаб, созданный в связи с происшествием, возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), на месте работает следственная группа.

Драка с ножами произошла в пермской школе утром 15 января. Вначале сообщалось о нападении на школу двух мужчин в масках, однако позднее стало известно, что драку устроили подростки. Их попытались остановить ученики и учительница, которые в результате пострадали. Пострадали 14 учеников и преподаватель. Подростки, начавшие драку, задержаны.