Летевший из Нью-Йорка в Израиль самолет экстренно сел на базе ВВС Канады
Общество, 04:47
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Летевший из Нью-Йорка в Израиль самолет экстренно сел на базе ВВС Канады
Пассажирский самолет авиакомпании El Al, который следовал из Нью-Йорка в Тель-Авив, экстренно сел на базе Военно-воздушных сил Канады, сообщает израильский телеканал 10.tv
Экипаж лайнера принял решение совершить экстренную посадку из-за сработавшего сигнала о возгорании. Пассажиры провели 12 часов на заснеженной канадской авиабазе, прежде чем за ними прилетел резервный борт. Все это время они были вынуждены находится в салоне самолета из-за мороза, который достиг отметки минус 30 градусов.
Как отмечает телеканал, база ВВС Канады не предназначена для посадки пассажирских самолетов, там нет необходимой инфраструктуры для размещения такого количества человек.