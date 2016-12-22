КНДР обвинила «гангстеров» в США в попытке срыва межкорейских переговоров

СМИ узнали о возможной продаже «яхты Сталина» в Азербайджан

Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в Европе

WSJ рассказала о жизни КНДР за счет «контрабанды сигарет»

Власти Москвы объявили о планах установить 700 новых камер на дорогах

Саакашвили прокомментировал «обещание» Порошенко не вредить России

Трамп отверг обвинения в расизме после своей фразы о мигрантах из «дыр»

В Бурятии по факту массового отравления в кафе возбудили дело

Депутат Верховной рады заподозрил Порошенко в госизмене

Трамп пообещал решить проблему с ложными оповещениями о ракетных угрозах

«Ведомости» сообщили о «бюджетном маневре» Путина после выборов

Летевший из Нью-Йорка в Израиль самолет экстренно сел на базе ВВС Канады

Власти связали аварии с автобусами в Москве с «человеческим фактором»

В Калифорнии автомобиль врезался во второй этаж стоматологической клиники

В Совфеде сообщили о готовящихся в России санкциях против членов WADA

Власти США назвали «недопустимыми» ложные оповещения о ракетных угрозах

Союз журналистов Москвы призвал главу СК «не осмыслять» медийные процессы

СМИ сообщили об аресте по делу Керимова швейцарского бизнесмена

В Подмосковье в день выборов пройдет референдум о школьной неделе

На Кубани около 15 тыс. человек остались без газа

В Сенате США Трампа за слова о «врагах народа» сравнили со Сталиным

Тест: как составить психологический портрет своего клиента

В Анапе в результате отравления газом пострадали семь человек

МТС, «ВымпелКом» и другие компании перепишут законы в сфере ИT и связи

Экс-владельцы «Мортона» инвестировали в сеть детских парков развлечений

Назвавшего полицейского «мерзким» активиста суд оштрафовал на 5 тыс. руб.

В Чехии заявили о заинтересованности России в итогах выборов в республике

Число пострадавших от отравления в кадетской школе в Люберцах достигло 50

The Wall Street Journal опровергла искажение слов Трампа

Турция осудила планы США по созданию «сил охраны границы» в Сирии