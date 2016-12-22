В Калифорнии автомобиль врезался во второй этаж стоматологической клиники

В городе Санта-Ана в Калифорнии автомобиль врезался во второй этаж здания стоматологической клиники, сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на местную полицию.
В правоохранительных органах рассказали, что машина двигалась по дороге с высокой скоростью и врезалась в отбойник, после чего автомобиль отбросило в сторону клиники, где он протаранил второй этаж здания.
На место происшествия прибыли пожарные, которые извлекли из машины водителя и пассажира. Как отмечает NBC, их доставили в больницу с незначительными травмами. В момент аварии водитель находился под воздействием наркотиков, сообщает телеканал.
NBC на своей странице в Twitter опубликовал видео с места происшествия. На кадрах экстренные службы пытаются извлечь белый автомобиль из здания.