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В Калифорнии автомобиль врезался во второй этаж стоматологической клиники
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В Калифорнии автомобиль врезался во второй этаж стоматологической клиники
Общество, 04:05
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В Калифорнии автомобиль врезался во второй этаж стоматологической клиники

В городе Санта-Ана в Калифорнии автомобиль врезался во второй этаж здания стоматологической клиники, сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на местную полицию.

В правоохранительных органах рассказали, что машина двигалась по дороге с высокой скоростью и врезалась в отбойник, после чего автомобиль отбросило в сторону клиники, где он протаранил второй этаж здания.

На место происшествия прибыли пожарные, которые извлекли из машины водителя и пассажира. Как отмечает NBC, их доставили в больницу с незначительными травмами. В момент аварии водитель находился под воздействием наркотиков, сообщает телеканал.

NBC на своей странице в Twitter опубликовал видео с места происшествия. На кадрах экстренные службы пытаются извлечь белый автомобиль из здания.

Теги: Калифорния , клиника
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