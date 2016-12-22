На Кубани около 15 тыс. человек остались без газа
Общество, 00:54
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На Кубани около 15 тыс. человек остались без газа
В Краснодарском крае два населенных пункта, в которых проживает около 15 тыс. человек, остались без газоснабжения из-за аварийного отключения на сетях, сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Динского района.
«Без газа остались станица Пластуновская и село Красносельского», — уточнил собеседник агентства. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Он добавил, что газоснабжение должно быть восстановлено в течение нескольких часов.
В диспетчерской службе отметили, что температура воздуха в регионе упала до минус 4 градусов.