В Анапе в результате отравления газом пострадали семь человек

В Анапе семь человек, в том числе четыре ребенка, пострадали от отравления газом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах Краснодарского края.
«В 14:43 мск поступило сообщение об отравлении бытовым газом троих взрослых и четверых детей — все они проживали в доме села Цибанобалка по улице Садовая», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие дети и один взрослый были госпитализированы. «У взрослого — состояние средней тяжести, дети доставлены в детскую городскую больницу в состоянии легкой степени тяжести», — уточнил источник. Угрозы жизни пострадавших нет, отметил он. Собеседник агентства добавил, что еще двое взрослых после осмотра медиками от госпитализации отказались.
Информацию о происшествии агентству подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «По факту отравления людей, предположительно, бытовым газом назначена доследственная проверка», — сказали в ведомстве.