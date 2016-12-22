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Назвавшего полицейского «мерзким» активиста суд оштрафовал на 5 тыс. руб.
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Назвавшего полицейского «мерзким» активиста суд оштрафовал на 5 тыс. руб.
Общество, 14 янв, 23:46
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Назвавшего полицейского «мерзким» активиста суд оштрафовал на 5 тыс. руб.

Центральный районный суд Тулы присудил оперативнику Центра «Э» МВД майору Александру Морозу 5 тыс. руб. по иску к председателю тульского отделения партии «Яблоко» Владимиру Дорохову, который назвал полицейского «одним из самых мерзких сотрудников» центра. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на Дорохова.

«Суд оценил его честь и достоинство в 450 раз меньше, чем оценивал он их сам. Весь тот позор, который навлек на себя эшник (сотрудник Центра «Э». — РБК.) своим иском стоил мне всего лишь 5 тыс. руб.», — приводит издание слова председателя отделения «Яблока». Он подчеркнул, что эту сумму не жалко отдать за «удовольствие критиковать нашу правоохранительную систему и ее позорных представителей».

Александр Мороз обратился в суд Тулы с иском о защите чести и достоинства более чем на 2 млн руб. в октябре 2017 года, пишет «Медиазона». Он потребовал опровергнуть информацию, которую Владимир Дорохов разместил на своей странице в Facebook. Соответчиком в деле также выступило информагентство «Тульские новости», которое опубликовало заметку на основании поста Дорохова, отмечает издание. С него политика Мороз потребовал взыскать 750 тыс. руб, с партии «Яблоко» — 500 тыс. руб, а с «Тульских новостей» — 1 млн. руб.

У сотрудника Центра «Э», как он сам отметил, «резко изменились взаимоотношения на работе, в семье, в общении с друзьями в худшую сторону» после того, как Дорохов назвал его «одним из самых мерзких сотрудников» центра, пишет «Медиазона». Председатель отделения «Яблока» так назвал его 13 июля — на следующий день после того, как в Туле состоялась антикоррупционная акция.

По словам Дорохова, оперативник Центра «Э» участвовал в задержании активиста партии Игоря Бурдукова. «Сотрудник Центра по противодействию экстремизму в Тульской области Александр Мороз в приступе неадеквата накинулся на Игоря Бурдукова», — написал Дорохов. Он также призвал проверить Мороза «на вменяемость». Вместе с тем он заявил, что Мороз и другие сотрудники Центра «прослушивают его телефон и читают электронную переписку».

Теги: полицейский , «Яблоко» , центр «Э»
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