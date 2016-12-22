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Lactalis отзовет 12 млн зараженных сальмонеллой банок детского питания
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Lactalis отзовет 12 млн зараженных сальмонеллой банок детского питания
Общество, 16:30
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Lactalis отзовет 12 млн зараженных сальмонеллой банок детского питания

Французский производитель молочных продуктов Lactalis отзовет 12 млн зараженных сальмонеллой банок детского питания по всему миру, заявил глава компании ​Эмманюэль Бенье. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

Данное количество порций питания будет изъято из 83 стран, куда оно было поставлено. Решение об это было принято после того, как во Франции, согласно сведениям Министерства здравоохранения, сальмонеллой заразились 35 детей, пользовавшихся продукцией Lactalis. «Нужно оценить масштаб операции: это касается более 12 млн банок детского питания», — сказал Бенье.

Он добавил, что дистрибьюторы уже знают об указании вернуть детское питание на завод-изготовитель. Подлежащая отзыву продукция была изготовлена на заводе в Краоне в департаменте Майен. «Мы никогда не были намерены что-либо скрывать», — заверил глава Lactalis.

Министр экономики Франции Бруно ле Мэр заявил, что изъята должна быть вся произведенная на заводе молочная продукция.

Директор Lactalis отверг упреки в том, что компания реагирует на ситуацию недостаточно оперативно. Компания пообещала возместить убытки пострадавшим потребителям.

В свою очередь, глава французской Ассоциации родителей жертв зараженного сальмонеллой детского питания Квентин Гиймэн заявил Twitter, что главе Lactalis «не купить деньгами наше молчание». «Мы ждем объяснений того, что произошло!» — написал он.

Сейчас завод, где было произведено зараженное детское питание, остановлен для санитарных мероприятий. 350 рабочих предприятия временно остались без работы как минимум до февраля.

Первые заражения сальмонеллой через продукцию Lactalis начались в декабре 2017 года. Признаки сальмонеллеза нашли у 20 детей в возрасте от полугода. Это уже не первое заражение сальмонеллезом продукции завода в Краоне. В первый раз оно произошло в 2005 году, еще до покупки предприятия компанией Lactalis.

Компания Lactalis основана в 1933 году. Она является третьим в мире поставщиком молочной продукции в более чем 100 стран.

Теги: детское питание , сальмонеллез
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