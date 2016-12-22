В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,1, один человек погиб и до 20 пострадали. О землетрясении сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр толчков находился в 36 км к юго-западу от города Акари, на южном побережье Перу.
Губернатор провинции Ямила Осорио сообщила в своем Twitter об одном погибшем, раздавленным осколком скалы в населенном пункте Яука.
Также со ссылкой на муниципальные власти Осорио рассказала о 20 легкораненых по всей провинции.
Сообщается о повреждении некоторых автомобильных дорог. Угрозы цунами нет.
В последний раз землетрясение сопоставимой силы произошло в Чили в октябре 2017 года. Магнитуда толчков составила 6, 3, эпицентр находился в 73 км к востоку от портового города Арика, у границы с Перу. Жертв в результате стихийного бедствия удалось избежать.