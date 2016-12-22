В Минздраве Украины назвали самые распространенные психические болезни

В 2016 году на Украине наибольшее психических расстройств было зафиксировано у пациентов, которые употребляли психоактивные вещества, такие как алкоголь и наркотики. Об этом сообщили в украинском Министерстве здравоохранения, передает телеканал Hromadske.



По данным ведомства, в 2016 году у 694,9 тыс. украинцев были зарегистрированы такие заболевания, как синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и другие, вызванные употреблением психоактивных веществ. На втором месте — заболевания, связанные с травмами мозга или церебральной дисфункцией. К таким в том числе относятся болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция. Так, в 2016 году с этими заболеваниями были зарегистрированы у 268,6 тыс. пациентов.

Среди психических расстройств на третьем месте стоит умственная осталось, которая в 2016 году была диагностирована у 227,3 тыс. больных. На четвертом месте по количеству заболевших — люди с диагнозами шизофрения и шизоаффективные расстройства, а именно 173,1 тыс. человек. Пятерку самых распространенных психических диагнозов замыкают невротические и соматоформные расстройства, такие как депрессии, фобии и другие. На Украине в 2016 году было зарегистрировано 126, 2 тыс. таких пациентов.

В Минздраве пояснили, что в статистке были учтены граждане, которые проходили лечение в медицинских учреждениях, стационарное либо амбулаторное, или приходили на консультацию.

По данным Росстата, в 2016 году в России на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы состоят 1,4 млн человек, наркомания и токсикомания — 267,3 тыс.