На Волгоградском проспекте загорелся экскурсионный автобус со школьниками

В Москве у автобуса, перевозившего школьников, произошел пожар в моторном отсеке, после чего он врезался в другой автомобиль. Никто не пострадал

Фото: АГН «Москва»

В Москве, на Волгоградском проспекте, загорелся перевозивший школьников автобус. Об этом сообщается на сайте столичного МЧС.

После того, как автобус загорелся, он врезался в другой автомобиль. В пресс-службе столичного управления ГИБДД РБК сообщили происшествие произошло по адресу Волгоградский проспект, дом 187. «Автобус столкнулся с автомобилем Volkswagen», — сказали в пресс-службе ведомства. По данным ГИБДД, автобус не был рейсовым и возгорание произошло не в результате ДТП. «В данном ДТП никто не пострадал», — подчеркнул сотрудник пресс-службы.

Фото: АГН «Москва»

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице, в 12:14 они получили сообщение о пожаре в автобусе. «Происходило загорание в моторном отсеке автобуса на площади около 2 кв. метров», — пояснили в пресс-службе ведомства. По информации МЧС, к месту пожара оперативно выехали спасатели и в 12:25 возгорание было ликвидировано.

«Люди покинули автобус до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало», — добавили в пресс-службе.

​Источник в экстренных службах «РИА Новости» рассказал, что автобус был экскурсионном и вез школьников в подмосковный город Лыткарино, в усадьбу Деда Мороза. По его словам, для доставки детей к месту назначения был направлен дополнительный автобус.