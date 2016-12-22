В Челябинской области при пожаре погибли три человека
Общество, 13:01
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В Челябинской области при пожаре погибли три человека
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре девятилетней девочки, мужчины и женщины в Челябинской области. Об этом сообщается на сайте СК. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в субботу, 13 января, в городе Юрюзань. На сайте челябинского управления МЧС уточняется, что пожар вспыхнул в частном доме. После тушения возгорания были обнаружены тела трех погибших.
В СК отметили, что, по предварительным данным, причиной пожара стала недостаточная теплоизоляция печной трубы от деревянного межэтажного перекрытия.