В Новой Москве в ДТП пострадали три человека

При столкновении грузовика и автомобиля Toyota на территории Новой Москвы пострадали три человека, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«Около 10:30 в районе населенного пункта Шишкин Лес на трассе 107 произошло столкновение автомобиля Toyota и грузовика. По предварительным данным, пострадали три человека», — сказали в пресс-службе ведомства.
В ГИБДД добавили, что движение в районе ДТП было частично ограничено на период оформления происшествия.
В результате аварии нескольких потерпевших зажало в автомобиле, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
«Один санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал с места ДТП в Шишкин лес двух пострадавших. Второй вертолет находится пока на месте аварии. Остальным пострадавшим оказывается первая помощь», — добавили в департаменте.