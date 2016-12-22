В Домодедово полицейские вывели из самолета двух пьяных дебоширов
Общество, 12:24
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В Домодедово полицейские вывели из самолета двух пьяных дебоширов
В Московском аэропорту Домодедово двух нецензурно выражавшихся пьяных пассажиров полицейские вывели из самолета и оштрафовали. Об этом сообщается на сайте МВД.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на борту самолета рейса Москва — Нячанг. Диспетчер сообщил полицейским, что два пассажира, 28 и 27 лет, в состоянии алкогольного опьянения «ведут себя неадекватно» и нецензурно ругаются. Сотрудники правоохранительных органов вошли в самолет, вывели мужчин и доставили их в отделение. В отношении них были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначен штраф в размере 500 руб. каждому.