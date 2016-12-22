Погодные условия остановили работу Керченской переправы на сутки

Почти тысяча машин стоит по обе стороны переправы в ожидании ее открытия. Керченская переправа работает по фактической погоде, но из-за сильного ветра может не открыться и в понедельник

Керченская переправа. Апрель 2016 года (Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»)

Керченская паромная переправа закрыта более суток. Об этом сообщила пресс-секретарь компании — оператора переправы «Морская дирекция» Анна Дятловская, передает «РИА Новости».



Движение паромов было приостановлено из-за сильного ветра в ночь на 13 января. Дятловская отметила, что по обе стороны Керченского пролива в очереди ждут 927 транспортных средств.



В порту «Кавказ» переправы ожидает 160 легковых машин, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных автомобилей. В порту «Крым» скопилось 38 легковых автомобилей, 14 автобусов, и 300 грузовых машин.

На сайте «Морской дирекции» сообщается, что с вечера 11 января до 15 января ожидается усиление скорости ветра до 22 м/с. В компании предупредили, что при таких погодных условиях существует большая вероятность полной остановки движения судов. «Морская дирекция» отметила, что паромы будут работать по фактической погоде. Компания призвала пассажиров и автомобилистов воздержаться от прибытия на переправу в указанный период времени.

Как отмечается на сайте управления МЧС по Краснодарскому краю, в регионе в воскресенье, 14 января, ожидается ветер северо-восточный 8–13 м/с, местами порывы 15–20 м/с, но в отдельных пунктах он может достигать скорости до 22 м/с. Температура воздуха составит от минус двух до минус семи градусов.

Управление МЧС по Республике Крым на своем сайте объявило штормовое предупреждение с 13 по 15 января. В ведомстве сообщили, что 13 и 14 января порывы ветра могут достигать до 25 м/с. В МЧС отметили, что погодные условия ухудшились из-за прихода арктического холодного воздуха.