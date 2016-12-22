Жертвами ДТП в Ленинградской области стали три человека

Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево в Приозерском районе Ленинградской области, в результате погибли три человека, сообщили РБК в управлении ГИБДД по региону.

«Около 4:00 на дороге Петербург — Приозерск — Сортавала водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и съехал правее от дороги в кювет, столкнувшись с деревом», — сказала сотрудница ведомства.

В результате столкновения водитель, мужчина и два пассажира, мужчина и женщина, погибли на месте аварии.