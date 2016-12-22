В Москве в жилом доме загорелись балконы
Общество, 09:15
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В Москве в жилом доме загорелись балконы
В жилом доме на территории московского района Братеево загорелись балконы на нескольких этажах, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
«В жилом доме по адресу: ул. Братеевская, д. 35, корп. 3 произошел пожар на трех балконах — на пятом, шестом и седьмом этажах. Общая площадь возгораний составила 10 кв. м», — сказал сотрудник ведомства.
По данным пресс-службы, возгорание не распространилось на квартиры. Сведений о пострадавших не поступало, а сотрудники МЧС не проводили эвакуацию жильцов, уточнили в ведомстве. Возгорание было ликвидировано в 5:38 мск.