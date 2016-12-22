В Хакасии в результате схода лавины погибли двое туристов. Об этом сообщили в управлении МЧС по республике, передает ТАСС.

Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошел в Орджоникидзевском районе около села Приисковое 13 января. На склоне в момент схода лавины были семь человек, которые катались на снегоходах.

В МЧС рассказали, что тела двух мужчины были найдены под снегом туристами до прибытия спасателей.

Портал «Хаксия» сообщает, что о сходе лавины и пропаже двух человек туристы сообщили в полицию и МЧС днем 13 января. К месту происшествия была направлена группа из 10 специалистов Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда на «Камазе» и снегоболотоходе. Так как место схода лавины было труднодоступным, спасатели прибыли только к позднему вечеру.

Поисковые работы на месте происшествия были завершены 13 января, отмечается на сайте МЧС. В них принимали участие 24 человека и 14 единиц техники.