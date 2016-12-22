В Мексике неизвестные убили журналиста

Журналист Карлос Домингес убит днем 13 января в городе Нуэво-Ларедо в штате Тамаулипас на севере Мексики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

По словам чиновников, прокуратура приступила к расследованию убийства, специалистам предстоит определить все обстоятельства случившегося. Следствие подозревает, что журналиста могли убить из-за профессиональной деятельности.

Домингес вел политическую колонку в издании Diario de Nuevo Laredo, в одной из последних публикаций он жаловался на растущее политическое насилие в Мексике, которое стало набирать обороты накануне президентских выборов в июле 2017 года.

Франсиско Гарсия Кабеса де Вака, губернатор штата Тамаулипас, осудил убийство журналиста. Об этом он написал в своем Twitter. Губернатор выразил соболезнование семье Домингеса и журналистскому сообществу штата, а также пообещал, что убийцы не останутся безнаказанными.