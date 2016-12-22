NYT узнала о домогательствах фотографа королевской семьи Великобритании

Британского фотографа Марио Тестино, снимавшего королевскую семью Великобритании, обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Как стало известно газете, на домогательства пожаловались 13 мужчин, которые работали моделями и помощниками фотографа, инциденты происходили с середины 1990-х годов. Еще 15 моделей-мужчин также обвинили в сексуальных домогательствах американского фотографа Брюса Вебера, который делал снимки для брендов одежды Calvin Klein и Abercrombie & Fitch.

По словам моделей, домогательства происходили как во время съемок, так и после них. Представители обоих фотографов сообщили NYT, что «встревожены и удивлены» данными утверждениями, они также отвергли все обвинения в свой адрес.

Американская медиагруппа Conde Nast, которая издает журналы GQ, The New Yorker, Vanity Fair и Vogue, прекратила сотрудничество с Тестино и Вебером на фоне секс-скандала. «Мы глубоко обеспокоены этими обвинениями и относимся к этому очень серьезно», — заявили художественный руководитель Conde Nast Анна Винтур и исполнительный директор медиагруппы Роберт Зауэрберг-младший.

Тестино делал съемку для принцессы Уэльской Дианы, снимал портреты принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт, а также фотографировал членов королевской семьи Великобритании после крестин принцессы Шарлотты.

В октябре 2017 года Conde Nast прекратила сотрудничество с фотографом Терри Ричардсоном, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Еще в 2010 году обвинения в адрес Ричардсона выдвинула датская модель Ри Расмуссен. В 2014 году к ней присоединилась модель Эмма Эпплтон. Сам фотограф опроверг обвинения в сексуальных домогательствах.