В Бразилии в массовом ДТП погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в массовом ДТП в муниципалитете Гран-Могол в штате Минас-Жерайс в Бразилии, еще 39 получили травмы. Об этом сообщает портал Todo Noticias.

Инцидент произошел 13 января на 400-м км шоссе BR-251, в 550 км от города Белу-Оризонти. В аварию попали два автобуса и три грузовика. Один из тягачей перевозил бумагу, которая загорелась в результате ДТП.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, на месте происшествия работают полицейские, спасатели и пожарные. В настоящее время участок шоссе перекрыт в обоих направлениях. Обстоятельства ДТП выясняются.