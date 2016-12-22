В Гватемале арестовали обвиняемого в убийстве журналистов конгрессмена

Конгрессмена Гватемалы Хулио Хуареса Рамиреса арестовали 13 января по обвинению в убийстве двух журналистов в 2015 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на гватемальскую Генпрокуратуру.

По словам прокуроров и следователей Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале, Рамирес организовал нападение на журналистов Данило Эфраина Запона Лопеса и Федерико Бенджамина Салазара Жеронимо, убитых в марте 2015 года. По версии следствия, Запон готовил публикацию о коррупции в администрации Хуареса и намеревался разместить ее в газете Prensa Libre.

Конгрессмена арестовали возле его дома в департаменте Сучитепекес и доставили в столицу. Политик не признает свою вину. С 2012 по 2015 год Рамирес занимал пост мэра города Сан-Антонио-Ла-Уньон на юге Гватемалы, а в 2016 году вошел в Конгресс. В декабре 2017 года Казначейство США ввело санкции против Рамиреса.