В Казани по подозрению в мошенничестве задержали руководителя вуза

В Казани полиция задержала зампроректора ​Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Василия Иванова, исполняющего обязанности главы учебного заведения, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с республиканским управлением ФСБ России задержан исполняющий обязанности директора одного из учреждений высшего образования, подозреваемый в мошенничестве и служебном подлоге», — сообщила Волк.

В ведомстве добавили, что в 2011 году Иванов, угрожая административными взысканиями директору одной из подчиненных ему школ потребовал ежемесячно выплачивать ему деньги. Директор и главный бухгалтер школы включили подозреваемого в штатное расписание с заработной платой. Трудовой договор и другие соответствующие документы на имя Иванова не составлялись, равно как и приказы о принятии и увольнении с работы. Трудовой деятельности в школе Иванов не вел. С 2011 по 2016 год он получил таким образом 2,7 млн руб.

Также сотрудники подразделения экономической безопасности МВД Татарстана установили, что в 2013 году по указанию Иванова в одну из школ были фиктивно трудоустроены 15 его подчиненных. Как и он, они не работали фактически в школе. Бухгалтер передавала выделенные на этих лиц деньги — более 1 млн руб. — Иванову.

Ранее сообщалось, что 12 января управление Следственного комитета России (СКР) по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Накануне было также возбуждено уголовное дело в отношении экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова, которого обвиняют в хищении 1,2 млн руб., перечисленных вузу «Газпромом». Дьяконов перенаправил пожертвования компании на счета подставных фирм. В отношении него также возбуждено дело по ст. 159 УК РФ.

Иванов — первый зампроректора, и.о. директора Института дополнительного профессионального образования работает в КХТИ с 70-х годов. В 1993 году стал завкафедрой педагогики и методики высшего профессионального образования.



