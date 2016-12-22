В Киеве ограбили православный храм

В Киеве ограбили храм Украинской православной церкви Московского патриархата в честь иконы Божьей Матери Казанской. Об этом сообщается на сайте Киевской метрополии УПЦ.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в ночь с 11 на 12 января. Храм расположен при Национальном научном центре радиационной медицины Национальной академии медицинских наук. Церковь находится на стадии строительства.

В сообщении отмечается, что храм был осквернен, а «причастие для больных было высыпано на пол». Также неизвестные похитили с алтаря Евангелие, украшенный крест, серебряные цепочки и крестики из ящика для свечей. Кроме того, были украдены конвекторы, обогреватели и газовая колонка, которые грели помещение храма зимой из-за отсутствия отопления. В УПЦ рассказали, что приход храма взял это оборудование в аренду.

На место происшествия прибыли полицейские и провели следственные действия.