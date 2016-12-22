СМИ узнали о «каникулах» в вузах Одессы из-за нехватки денег на отопление

Несколько одесских вузов приостановили занятия из-за того, что не могут оплатить отопление своих зданий. Об этом сообщили преподаватели и студенты ОНУ им. Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий, передает местный портал «048».

Собеседники СМИ рассказали, что университеты работали до конца декабря 2017 года, а потом с 1 января все студенты были отправлены домой. В вузах до 26 февраля занятия проводиться не будут. Кроме того, с 2018 года вступают новые нормы по качеству света в аудиториях. Одесские университеты не могут ее выполнить также из-за нехватки средств. По данным «048», в такой ситуации находится большинство вузов города.

Официально в Одесском национальном университете им. Мечникова объявили каникулы с 25 декабря до 25 февраля, рассказала РБК студентка Марина Бойко. «Я полагаю, такие длинные каникулы как раз связаны с проблемами с отоплением. Не первый год уже так делают — экономия», — предположила студентка.



В местном департаменте образования и науки отметили, что университеты — это автономные учреждения, и решения об организации учебного процесса принимают ректоры. Список вузов и более детальные комментарии в ведомстве пообещали предоставить позднее.