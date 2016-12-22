В США умер организовавший убийство правозащитников лидер ку-клукс-клана

Эдгар Рэй Киллен (Фото: Kyle Carter / AP)

В США один из лидеров ку-клукс-клана в 1960-х годах Эдгар Рэй Киллен, который был приговорен к 60 годам тюрьмы за организацию убийства правозащитников в 1964 году, умер в ночь на четверг, 11 января. Об этом сообщил представитель исправительного учреждения, в котором находился Киллен, передает Reuters. Бывший лидер ку-клукс-клана скончался в возрасте 92 года.



Как отмечается в сообщении, он умер в Государственной тюрьме штата Миссисипи. Киллену должно было исполниться 93 года 17 января. Причины смерти пока неизвестны, сообщили в тюрьме.



Приговор Киллену был вынесен в 2005 году, спустя более 20 лет после убийства правозащитников Джеймса Чейни, Майкла Швернера и Эндрю Гудмана, которые входили в Конгресс расового равенства и добивались регистрации афроамериканцев в качестве избирателей в Миссисипи. В 1964 году они попали в засаду, которую устроили члены ку-клукс-клана. Они были убиты, а тела закопаны, и найдены только спустя шесть недель после убийства.



Это событие ускорило принятие в 1964 году Билля о гражданских правах, который позволил американскому правительству вмешиваться в дела штатов для защиты их жителей от расовой дискриминации. На суде в 2005 году Киллен, который был известен под именем Проповедник, потому что руководил некоторое время баптисткой церковью, посоветовал убийцам правозащитников купить перчатки и рассказал, как спрятать тела. Прокурор заявил, что на самом месте убийства Киллен не присутствовал.

По мотивам событий 1964 года режиссер Алан Паркер в 1988 году снял киноленту «Миссисипи в огне». Этот фильм получил премию «Оскар» за лучшую операторскую работу и был номинирован в шести категориях этой премии.