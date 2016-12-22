Пожаловавшимся Путину морякам выплатили все долги по зарплате

Морякам судов южно-сахалинской компании «Вип Строй Холдинг», которые обратились к президенту Владимиру Путину с жалобами, полностью выплатили все долги по зарплате. Об этом сообщил председатель дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков Николай Суханов, передает «РИА Новости».



«После вмешательства Генеральной прокуратуры по указанию президента России было возбуждено 20 уголовных дел к руководителю компании, и заработная плата морякам в конце концов была выплачена», — сказал он. Суханов отметил, что моряки подали жалобу Путину в июне 2017 года.

Суханов рассказал, что в 2017 году профсоюз помог вернуться более $900 тыс. долларов (почти 51 млн руб) долга по зарплате, передает его слова ТАСС. Он отметил, что инспекторы профсоюзной организации посетили 68 судов. По итогам проверок, «много проблем» было выявлено в компании «Находка Портбункер», которая объявила своем банкротстве. Из-за этого экипажи судов «Кристал Норд», «Кристал Ист», «Каролина Винд» в Персидском заливе «оказались практически брошенными». Суханов сказал, что были предприняты «громадные усилия» при при поддержки средств массовой информации, Следственного комитета и губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, чтобы сменить экипажи. Суханов добавил, что зарплату морякам эта компания выплатит после того, как продаст свои суда.

На Сахалине по факту невыплате зарплаты морякам было возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. По версии следствия, экипажам судов Порт Мэй», «Ст Винд», «Маджести», «Тэсса» более двух месяцев на платили за работу.