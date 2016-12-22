В США умер постановщик «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили» Теренс Марш

В Лос-Анджелесе умер режиссер постановщик «Побега из Шоушенка», «Зеленой Мили» и «Доктора Живаго» Теренс Марш. Он в течение нескольких лет боролся с раком

Теренс Марш (Фото: Lawrence K. Ho / Getty Images)

В США на 87-м году жизни скончался двукратный обладатель премии «Оскар» Теренс Марш, сообщает The Variety. Одной из самых известных его работ стал фильм «Побег из Шоушенка».

Марш умер еще 9 января в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако СМИ о его уходе стало известно позднее, уточняет издание. Перед смертью он четыре года боролся с раком.

Теренс Марш родился в 1931 году в Лондоне и начал работу в кино с 1950-х годов. За время жизни он успел поработать над почти 40 голливудскими картинами, и даже сняться в нескольких из них в качестве актера. В частности, он появился в фильма Мэла Бруксча «Космические яйца».

Марш дважды становился обладателем премии «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика, в 1965 году за фильм «Доктор Живаго» режиссера Дэвида Лина и в 1968 году за киноадаптацию бродвейского мюзикла «Оливер!» режиссера Кэрола Рида. Кроме того, Марш трижды был номинирован на премию BAFTA. Он был постановщиком таких картин, как «Охота за «Красным Октябрем», «Зеленая Миля» и «Час пик 2».