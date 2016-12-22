Керченскую переправу закрыли из-за погодных условий

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за погодных условий. Об этом говорится в сообщении компании-оператора переправы «Морская дирекция».
«Уважаемые пассажиры. Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям», — говорится в сообщении. Как отмечается в предупреждении крымского управления МЧС, причиной остановки паромов стал сильный ветер. 11 и 12 января переправа осуществляла перевозку грузов и пассажиров в условиях штормового предупреждения. Работу переправы обеспечивают паромы «Олимпиада», «Протопорос IV», «Елена», «Майор Чапичев», «Гликофилуоса III» и «Крым».
Как отмечает «Интерфакс», вплоть до 15 января на территории Крыма будет наблюдаться похолодания из-за прихода арктического воздуха. Сила ветра будет составлять от 17 до 22 м/с с отдельными порывами до 25 м/с.