Американский телеканал HBO снимет в Петербурге сериал о Екатерине II

Телеканал HBO снимет сериал о российской императрице Екатерине II, сообщает Daily Mail со ссылкой на слова актрисы Хелен Миррен, которая сыграет саму Екатерину. Съемки сериала должны пройти в Санкт-Петербурге и Царском Селе.

Съемки сериала должны начаться в 2018 году или начале 2019 года. По планам HBO, будут сняты четыре серии. Кастинг будет проведен на роли ряда исторических персон из окружения императрицы, а также ее любовников. Режиссером шоу станет Филип Мартин.

Миррен уже подтвердила, что подготовка сериала уже началась. «Мы начинаем собирать фрагменты истории», — рассказала она.

Для Хелен Миррен это станет третья роль монаршей особы в актерской карьере. В 2005 году она сыграла в главной роли в историческом мини-сериале «Елизавета I», а в 2006 получила главную роль в фильме «Королева» и сыграла правящую королеву Великобритании Елизавету II.

Daily Mail отмечает, что у актрисы, которая сыграет российскую императрицу, есть русские корни. У Миррен, родившейся в 1945 году, отца звали Василий Петрович Миронов. Ее дедом был Петр Васильевич Миронов, военный инженер, бежавший из России после революции. При рождении она получила имя Елена Лидия Васильевна Миронова.