В Замбии арестовали десятки противников ограничений из-за эпидемии холеры

В столице Замбии Лусаке полиция арестовала 55 участников беспорядков, вызнанных ограничениями, которые ввели власти из-за эпидемии холеры, заявил глава МВД страны Стефен Кампионго. Об этом сообщает Reuters.

Столкновения местных жителей с полицией начались после введения комендантского часа и запрета на уличную торговлю в густонаселенном районе Каньяма. Несогласные с этими мерами разбили окна в местном полицейском участке и сожгли служебную машину. Полиция применила силовые методы после того, как протестующие несколько часов закидывали камнями сотрудников органов правопорядка. «Один сотрудник полиции ранен, арестованы 55 человек», — рассказал глава МВД.

Протестующие также перекрыли одну из дорог. Полиция применила против них слезоточивый газ. Кампионго заверил, что все ограничения, связанные с эпидемией, остаются в силе.

Эпидемия холеры в Замбии, разразившаяся в октябре, уже унесла жизни 70 человек, 67 из которых погибли в столице. Власти запретили уличную торговлю и публичные собрания, чтобы остановить распространение инфекции. В ответ жители пригорода Лусаки Каньяма, где проживает более 370 тыс. человек, начали устраивать беспорядки. По сведениям властей, начались грабежи магазинов. В Каньяму ввели армейские части и установили комендантский час.