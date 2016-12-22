Британка возглавила наблюдательный совет «Нафтогаза»

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» возглавила гражданка Великобритании Клэр Споттисвуд. Об этом сообщается на сайте компании.



Как отмечается в сообщении, должность заместителя председателя наблюдательного совета осталась за Владимиром Демчишиным, который занимает ее с 18 апреля 2017 года. В заседании совета принимали участия все его члены: Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа из Франции, Амос Хохштайн из США, канадец Стивен Хейсом и граждане Украины Владимир Кудрицкий, Сергей Попик и Владимир Демчишин. Следующее заседание наблюдательного совета состоится в конце января 2018 года. На нем будут обсуждаться вопросы назначения председателей и формирования четырех комитетов наблюдательного совета.

Клэр Споттисвуд ранее работала в газовом секторе и занимала должность председателя регуляторного органа Великобритании по вопросам газоснабжения (Ofgas) ​с 1993 по 1998 год. В это время проходило разделение компании British Gas и либерализация рынка газа в Великобритании. Затем, на протяжении 20 лет Споттисвуд работала директором в нескольких компаниях и экономистом в Королевском казначействе Великобритании и в Министерстве экономики и финансов. Также Споттисвуд занималась преподавательской деятельностью в Лондонской школе бизнеса. Споттисвуд — магистр экономики и математики. Научные степени она получила в Йельском и Кембриджском университетах.

Ранее сообщалось, что главой «Укртрансгаза» назначили польского специалиста Павла Станчака.