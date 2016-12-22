МИД России выразил Швеции протест из-за нападений на диппредставительства

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Швеции в России Тобиаса Лоренцона из-за инцидента с гражданином Швеции и российскими дипломатическими представительствами в Стокгольме. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, говорится в соответствующем комментарии дипведомства.

«Ему [Лоренцону] был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Л.Карнюшина в отношении посольства и торгового представительства России в Швеции», — уточняется в сообщении.

МИД просит Швецию принять необходимые меры, чтобы защитить помещения дипломатических представительств России от вторжения или нанесения ущерба и предотвратить подобные инциденты в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

По данным российского министерства, 6 января гражданин Швеции Карнюшин проломил на легковой машине шлагбаум на парковке, после чего протаранил ворота гаража служебно-жилого здания торгового представительства МИДа. Этот же гражданин 8 января повредил главные ворота административного здания торгового представительства, а 10 января проник на территорию российского посольства. В тот же день он повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения. После каждого подобного инцидента Карнюшина задерживала полиция Швеции, которая отпускала его через несколько часов.