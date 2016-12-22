В Петербурге в результате ДТП маршрутки и грузовика пострадали 15 человек

Фото: МЧС России

По предварительным данным, 15 человек пострадали в результате столкновения маршрутки и грузовика на Софийской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РБК в пресс-службе комитета здравоохранения Санкт-Петербурга.

«Погибших нет. По предварительной информации, один человек находится в тяжелом состоянии, его увезли на вертолете», — заявили в пресс-службе.

Пятеро пострадавших в результате ДТП были доставлены в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, сообщили РБК в регистратуре приемного отделения медучреждения.

Как сообщается на сайте МЧС, инцидент произошел на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы. В ДТП участвовали маршрутное такси №К293А марки «ПАЗ» и грузовой автомобиль Mercedes. Очевидец Татьяна Дмитриенко рассказала РБК подробности ДТП. «Я ехала по правой крайней полосе и в зеркало заметила, что очень быстро летит автобус. Автобус заносит вправо, то есть на меня. Я тогда по тормозам, а он пролетел дальше — впереди стояла фура на аварийке и автобус попал в эту фуру. Водитель автобуса резко махал руками и кричал, а потом я в ступоре поехала дальше», — рассказала очевидец.

Второй очевидец рассказал РБК, что проезжал мимо места ДТП в 14:36. «С учетом количества машин происшествие было полчаса ранее. Пострадавших не видел, крови много на асфальте. Видел пять скорых, МЧС и пожарных», — рассказал Иван Штурцев. «Я был на месте где-то в 14:45, когда проезжал мимо трагедии на машине. Видел, как женщину грузили на носилках в реанимацию. Водитель сидел за рулем маршрутки, но признаков жизни не подавал», — рассказал РБК еще один очевидец Александр Болдин.

В МЧС рассказали ТАСС, что в момент столкновения в маршрутке находились десять человек. Водитель «ПАЗа» был заблокирован в кабине. Его вытащили спасатели.

Неправильно выбравший скорость движения водитель маршрутки находится в тяжелом состоянии, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «[12 января] около 14:15 на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы водитель автобуса «ПАЗ» 1971 года рождения, неправильно выбрал скорость движения и совершил столкновение со стоящим по причине поломки грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом. В результатате ДТП пострадали 12 человек, из них водитель автобуса «ПАЗ» и его пассажир-женщина [находятся] в тяжелом состоянии», — пояснили в ведомстве.

Портал «Фонтанка» сообщает, что водителю маршрутки переломало ноги. РЕН ТВ сообщает, что водитель «ПАЗа» находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшим в аварии на Колпинском шоссе выплатят страховку и оплатят лечение, заявил РБК директор по организации перевозок «Питеравто» Роман Юренев. «Компания «Питеравто», обслуживающая маршрут №293А, оплатит всем пострадавшим лечение, а также выплатит страховку. Стаж работы водителя — гражданина России, составляет 27 лет, перед выездом в рейс он прошел медосмотр. Сам автобус двигался со скоростью 36 км/ч. Транспортное средство было полностью исправно, что уже подтвердили в ГИБДД», — пояснил Юренев. По его словам, на предприятии начали внутреннее расследование произошедшего ДТП.