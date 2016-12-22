Пожар на вокзале в британском Ноттингеме парализовал движение поездов

В Великобритании из-за крупного пожара на вокзале Ноттингема остановлено движение поездов. Об этом сообщает Nottingham Post со ссылкой на экстренные службы.

Как отмечается в сообщении, пожар вспыхнул рано утром 12 января. На борьбу с огнем были отправлены 60 пожарных. Вокзал эвакуировали. По предварительным данным, пожар начался в туалете. Сообщения о пострадавших не поступали.

На данный момент станция закрыта, Вокзал не принимает и не отправляет поезда. Кроме того, движение по дорогам вокруг станции перекрыто.

Представитель пожарных заявил, что ЧП на вокзале Ноттингема стало одним из самых крупных за последние 20 лет. Как отмечает Би-би-си, вначале огонь полыхал на крыше здания. Вокзал является одним из крупнейших транспортных узлов Великобритании. Около станции располагаются трамвайные остановки, многоэтажная автостоянка.

